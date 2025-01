Aníbal Mosa le raya la cancha a Maximiliano Falcón y espera que "se reintegre a la pretemporada lo más rápido posible"

En vísperas del viaje de Colo-Colo para afrontar sus duelos amistosos ante Huracán y Peñarol, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, volvió a referirse a la controversia que se ha armado en torno a Maximiliano Falcón, quien no se ha presentado a la pretemporada.

Previo a abordar el avión que los llevaría hasta Uruguay, el mandamás del conjunto popular retiró su molestia por la actitud del "charrúa", motivada por la negativa del club a aceptar una oferta para dejarlo partir.

"Maximiliano debería haber estado el día 2 de enero con sus compañeros. Él es un jugador con contrato vigente y esperemos que se reintegre a la pretemporada lo más rápido posible", remarcó el dirigente.

Asimismo, el timonel del cuadro de Macul aseveró que "Conversé con él, varias veces. Todo el mundo tiene derecho a buscar mejores horizontes, tener mejores expectativas laborales, y eso es entendible, pero la forma en que se hizo no está bien, no corresponde, no habla bien de nadie".

El empresario subrayó que "él debería reintegrarse al plantel, ir a hablar con sus compañeros, hablar con el técnico y paralelamente sus representantes, su entorno, seguir conversando con nosotros. De esta manera se hacen las cosas, esa es la manera que nosotros esperamos que se hagan".

En la misma línea, Mosa insistió en que "espero que él se presente en Uruguay. Se lo hemos dicho en todas las formas. No hay que mezclar las cosas. Él tiene el legítimo derecho de tener nueva expectativa, pero también tiene que guardar las formas. Las formas en una institución como Colo-Colo son muy importantes, si no esta cuestión se convierte en un circo y eso no corresponde".

Por último, enfatizó que "buscamos que el resultado final sea positivo, para Maximiliano Falcón y Colo-Colo, entonces el tiempo lo veremos en el camino, pero insisto: El tiene que presentarse a entrenar. No son excluyentes las dos cosas, él puede mantener una negociación, pero tiene que presentarse, eso hacen los profesionales y tiene que hacerlo él, que es un profesional".

