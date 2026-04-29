Aníbal Mosa fue ratificado como presidente de Blanco y Negro tras reunión de directorio

Horas después de la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, se llevó a cabo la primera reunión del nuevo directorio de la concesionaria que administra Colo-Colo, instancia que definió su presidencia.

Cumpliendo con los pronósticos derivados de la reciente estructuración de la mesa directiva, Aníbal Mosa fue ratificado como la máxima autoridad de la sociedad anónima. El dirigente logró asegurar el control al quedarse con siete de los nueve asientos disponibles, mientras que el cargo de vicepresidente fue encomendado a Eduardo Loyola.

En paralelo a estas designaciones, se oficializó la llegada de una figura histórica del conjunto popular. Jaime Pizarro, quien es reconocido como ídolo de la institución y exministro de Deportes, tomó posesión del puesto de director ejecutivo de fútbol. Dentro de sus nuevas responsabilidades, el exjugador tendrá la tarea de liderar la conformación del plantel, sumado a otras funciones estratégicas.

Es importante precisar la totalidad de los nombres que integran la actual mesa de ByN. La lista de directores quedó compuesta por Aníbal Mosa, Aziz Mosa, Jaime Pizarro, Eduardo Loyola, Paul Fontaine, Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena. A ellos se suman, en calidad de representantes del Club Social y Deportivo, los dirigentes Edison Marchant y Edmundo Valladares.

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