Aníbal Mosa estalla por la sanción a Javier Correa tras denuncia de la U: "Estamos entre los sapos y un rey feudal"

Javier Correa recibió dos fechas de suspensión por parte del Tribunal de Disciplina de la ANFP debido a los obscenos gestos que realizó durante el Superclásico que Colo-Colo le ganó, con gol suyo, a Universidad de Chile en el Estadio Nacional.

El castigo al delantero del "Cacique" dejó indignado al presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien criticó duramente este miércoles al organismo por la decisión.

"Yo creo que esta película todos los hinchas del fútbol y todos los chilenos ya la vimos el año 2024. Los mismos actores, los mismos protagonistas, el mismo guión", comenzó disparando el timonel de la concesionaria que administra a los albos.

"Lamentablemente sacan un tema fuera de la cancha, de cierta manera que lo llevan a un lugar que no debería estar, porque no tienen otros recursos. Entonces, lamentable. Estamos entre los sapos y un rey feudal", añadió.

Además, el empresario puertomontino pidió a los periodistas: "No me hagan que hablé más o puedo terminar en el tribunal".

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