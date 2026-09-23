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Alan Saldivia reapareció en la Copa Chile y confesó su nostalgia por Colo-Colo: "Extraño todo"

Alan Saldivia reapareció en la Copa Chile y confesó su nostalgia por Colo-Colo: "Extraño todo"

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El defensor uruguayo, actual jugador de Vasco da Gama, presenció el empate sin goles ante Audax Italiano y reconoció su cariño por el vestuario y la hinchada alba, aunque aclaró que por el momento busca seguir probándose y explorando nuevos desafíos en su carrera.

Alan Saldivia reapareció en la Copa Chile y confesó su nostalgia por Colo-Colo: "Extraño todo"
Miércoles 23 de septiembre de 2026 09:43
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Colo-Colo igualó sin goles ante Audax Italiano en el Estadio Nacional, en el compromiso de ida correspondiente a los octavos de final de la Copa Chile 2026.

Uno de los presentes en las tribunas del recinto de Ñuñoa fue Alan Saldivia, defensa uruguayo que hace seis meses dejó el Cacique para continuar su carrera en el Vasco da Gama de Brasil.

Pese a su salida del conjunto albo, el zaguero charrúa reconoció que todavía extraña su etapa en el club. "Extraño todo, el día a día, mis compañeros, el vestuario, la hinchada, la gente", expresó.

Consultado sobre un posible regreso a Colo-Colo, Saldivia señaló que, por ahora, busca seguir creciendo y explorando nuevos desafíos en su carrera.

"Entiendo que tengo que tomar un nuevo rumbo, es parte del fútbol. Hace seis meses recién salí de acá, quiero probarme, conocer nuevas cosas y ver qué sucede", añadió.

Finalmente, el defensor valoró el cariño que los hinchas albos mantienen hacia él tras su salida del club, destacando los recuerdos que dejó durante su paso por Macul.

"Es muy lindo que a uno lo sigan recordando por salir dos veces campeones", concluyó.

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