Gobierno advierte a la ANFP por futuros partidos de Everton como local en horario nocturno: "No vamos a otorgar autorización"

Autoridades de la región de Valparaíso inspeccionaron el estadio Sausalito de Viña del Mar, sede el encuentro del jueves entre Everton y Universidad de Chile por la ida de los octavos de final de Copa Chile, pactado para las 20:30 horas.

Sobre este punto, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones afirmó que "quisimos que este horario fuera diurno y, lamentablemente, el horario, por la transmisión de partidos por televisión, es fijado por la ANFP".

En esa misma línea, sostuvo que "conversé con la ANFP, dado que hay un requerimiento de la comunidad de que no se puede jugar de noche en este estadio, por el entorno cuando salen los hinchas visitantes y también los locales, para ser justos".

Sin embargo, Millones señaló que "no se pudo posponer el horario diurno que, además, es semana, una doble complicación".

"Quedamos con la ANFP de que, en los próximos partidos, nosotros no vamos a otorgar la autorización si no se hace un esfuerzo para acomodar un horario diurno", complementó la primera autoridad de Gobierno en la Quinta Región.

Para finalizar, remarcó que "significa también un gran esfuerzo para nuestros carabineros, vamos a tener más de 200 efectivos policiales. Venimos saliendo recién de las Fiestas Patrias con un gran despliegue en la región. Hay una sobrecarga para este evento deportivo. La vez pasada, con Colo-Colo, ya hubo un par de incidentes".

La autoridad presidencial también detalló que para el duelo entre ruleteros y azules se definió un aforo de 9.700 espectadores, con 3 mil entradas para la visita. Además se disputo de 200 efectivos policiales y cortes de tránsito desde las 15:30 horas.

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