Contraloría exige la clausura del estadio Zorros del Desierto y pone en duda el clave duelo entre Cobreloa y Wanderers

Tras caer el martes frente a Coquimbo Unido por la Copa Chile, Cobreloa concentrará sus esfuerzos en el crucial compromiso de este sábado ante Santiago Wanderers, por el torneo de Primera B.

El encuentro asoma como una verdadera ''final'' para el conjunto loíno, ya que una victoria le permitiría superar a los caturros en el liderato y quedar con la primera opción de conseguir el anhelado ascenso.

Sin embargo, el equipo de Calama enfrenta un inesperado inconveniente de cara al decisivo encuentro: podría quedarse sin estadio para recibir a los porteños.

Según informó El Mercurio de Calama, la Contraloría Regional de Antofagasta exigió la clausura y el desalojo del estadio Zorros del Desierto, debido a múltiples infracciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) que el municipio habría cometido desde 2016 hasta la fecha.

La denuncia del organismo fiscalizador apunta a que el recinto ha sido utilizado durante una década para disputar partidos de Cobreloa y otros equipos "sin contar con permiso de edificación vigente, ni con una recepción definitiva que habilite su utilización".

EXIGEN REGULARIZAR LA SITUACIÓN DEL RECINTO

Frente a este escenario, la Contraloría ordenó a la Municipalidad de Calama "abstenerse de autorizar o permitir la autorización de recintos municipales que no cuenten previamente con el permiso de edificación y recepción definitiva".

La situación podría poner en riesgo la realización del partido ante Santiago Wanderers en el estadio Zorros del Desierto, a pocos días de uno de los encuentros más importantes de la temporada para el cuadro naranja.

Por su parte, el medio En la Línea informó que la Contraloría también instruyó a la autoridad comunal "regularizar la situación urbanística del recinto y comunicar, dentro de un plazo de 30 días hábiles desde la recepción del informe, las medidas adoptadas".

Además, precisó que "deberán acreditar las acciones implementadas respecto de su utilización".

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