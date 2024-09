Aníbal Mosa entrega detalles del nuevo estadio Monumental: "Lo más probable es que remodelemos por etapas"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió a la remodelación del estadio Monumental.

El timonel del conjunto popular entregó varios detalles sobre el proceso de refacción del recinto deportivo, reiterando una vez más su fe en que los trabajos arranquen durante el próximo año, en el marco del centenario de la institución.

"Contratamos a la empresa Legends, que es americana y se dedica a hacer el modelo de negocios para los estadios nuevos. Ellos están arriba en este momento, llevan dos días aquí y nos vamos a reunir con ellos", partió señalando en ESPN el mandamás de la escuadra alba.

En esa misma línea, apuntó que está está muy avanzada la elaboración del "plan de trabajo sobre el estadio que quieren los colocolinos: capacidad, temas comerciales, palcos, un sin fin de situaciones que ellos se encargan de hacer un plan de negocios para poder ir después a 'venderlo' al ir a buscar un Naming Right".

El empresario reveló que ad portas del pleito con River Plate por Copa Libertadores, sostuvieron un encuentro con la directiva del elenco "millonario" para recabar información y comparar experiencias, considerando la reestructuración del Monumental de Buenos Aires.

Al respecto, Mosa confesó que "ayer estuvimos comiendo con la gente de River Plate y ellos nos contaron su experiencia sobre cómo hicieron la remodelación de su Monumental y nosotros queremos copiar eso".

"No queremos perder la localía, que es un tema muy importante, queremos seguir trabajando. River y Real Madrid hicieron eso y nosotros no queremos perder la localía así que lo más probable es que lo remodelemos por etapas. Este es el estadio que más me gusta del mundo, pero lo vamos a refaccionar", cerró.

PURANOTICIA