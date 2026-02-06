Aníbal Mosa entrega detalles de la Noche Alba Solidaria: "Colo-Colo es más que un equipo de fútbol"

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, entregó mayores detalles de la "Noche Alba Solidaria", evento donde Colo-Colo enfrentará a Unión Española con el fin de recaudar ayudas para los damnificados de los incendios forestales que afectaron a las regiones del Biobío y el Ñuble.

En conferencia de prensa, el mandamás de la concesionaria que administra al "Cacique" señaló que "desde el momento que comenzaron los incendios nos pusimos en contacto con Edmundo Valladares (presidente del Club Social y Deportivo) para poder hacernos parte en la ayuda a esta gente que lo ha pasado tan mal".

"Colo-Colo es más que un equipo de fútbol y queremos ir en ayuda de nuestros hermanos del Biobío. Siempre hemos estado a la cabeza para ir en ayuda. Lo estamos trabajando desde que estábamos en Uruguay", agregó el dirigente.

El timonel del conjunto de Macul precisó que la jornada programada para el próximo miércoles "será una actividad benéfica, no es netamente deportiva. Vamos a juntar al fútbol femenino y al masculino con algunos artistas y actividades lúdicas, para que podamos tener un lapso de tres horas para juntar recursos".

Asimismo, el empresario sostuvo que "tenemos artistas confirmados y otras sorpresas. La idea es darle una alegría a la gente. Este tipo de iniciativas ayudan para unir y decirle a la comunidad que estamos acá, pese a los momentos difíciles. Somos conscientes de lo que genera Colo-Colo en la gente".

Por último, Mosa informó que "el valor de la entrada irá íntegramente en ayuda, y a eso se suma que nuestros auspiciadores harán aportes para engrosar este monto. Esperamos que lleguen muchas personas".

