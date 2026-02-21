Aníbal Mosa defiende altos precios de entradas para el Superclásico

Previo al Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el presidente del club, Aníbal Mosa, se refirió a las críticas surgidas por los altos precios de las entradas, que fluctúan entre $16.500 y $82.500 para adultos.

El dirigente aclaró que el club mantuvo los precios del año pasado, y que el incremento percibido por algunos se debe al cobro por servicio de la ticketera, dinero que no ingresa a Blanco y Negro.

“Decirles que es el cobro que tiene la ticketera, que no es un dinero que le entra a Blanco y Negro”, enfatizó Mosa, en un intento de transparentar el procedimiento de venta.

Por otra parte, valoró la conformación del plantel para la temporada 2026, señalando que se buscó un refuerzo adicional solo si podía incorporarse de inmediato. “No pudimos encontrarlo, así que optamos por darle más espacio a los juveniles, que lo están haciendo muy bien”, indicó.

En relación con los canteranos, el presidente subrayó que, aunque aún no son protagonistas, eventualmente tendrán un rol importante en el primer equipo. “Hay que llevarlos con calma y el equipo entero los tiene que arropar”, dijo.

Respecto a la posibilidad de sumar al delantero chileno Bruno Barticciotto, Mosa explicó que existieron conversaciones, pero que finalmente el mercado se cerró con seis jugadores y varios juveniles listos para jugar.

El mandamás albo también destacó la importancia de apoyar a los jóvenes talentos, asegurando que la apuesta por canteranos es parte de la estrategia del club para el desarrollo sostenido del plantel.

Finalmente, reiteró que los boletos más económicos siguen siendo los de Colo Colo, y que la gestión de la ticketera busca cubrir únicamente los costos del servicio, no generar ingresos adicionales para el club.

PURANOTICIA