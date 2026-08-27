Aníbal Mosa arremete contra Universidad de Chile tras denuncia a Javier Correa: "Deben aceptar sus derrotas en cancha"

Pese a que el árbitro Juan Lara no consignó en su informe el obsceno gesto realizado por Javier Correa durante el festejo del gol que le dio el triunfo a Colo-Colo sobre Universidad de Chile en el Superclásico, el delantero argentino igualmente arriesga una suspensión.

Esto, luego de que la dirigencia de Universidad de Chile decidiera denunciar al atacante ante el Tribunal de Disciplina, medida que generó molestia en Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

El timonel de Colo Colo cuestionó la determinación de la institución azul y recordó una acción protagonizada años atrás por Marcelo Díaz, actual capitán de Universidad de Chile, en el estadio Monumental.

"Nosotros podríamos haber denunciado el 'Pato Yáñez' de Marcelo Díaz, pero nosotros creemos se gana o se pierde dentro de los 90 o 100 minutos", expresó Mosa tras la victoria de los albos sobre Unión Española por Copa Chile.

El dirigente también apuntó al ambiente que debieron enfrentar los jugadores de Colo-Colo durante el Superclásico, disputado ante 47 mil espectadores, y aseguró que el plantel optó por no reaccionar frente a los insultos.

"Imagínate que nuestros jugadores (en el clásico) estaban con 47 mil personas jugando en contra. Nos putearon todo el partido, estábamos delante de la gente de la Universidad de Chile, me sacaron la madre mil veces, nos putearon a todos los directores. Pero nosotros nos quedamos callados, entendemos que es parte de la actividad, parte del espectáculo", añadió.

Finalmente, Mosa dirigió un mensaje a la directiva de Universidad de Chile y manifestó su molestia por la denuncia presentada contra Correa.

"La verdad de las cosas estoy decepcionado porque creo que una institución como la Universidad de Chile debe aceptar sus derrotas cuando son en cancha", sentenció el presidente de Blanco y Negro.

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