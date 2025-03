Aníbal Mosa anuncia querella criminal contra director que supuestamente lo agredió

Continúan las reacciones por el escándalo que sacude a Colo-Colo tras la supuesta agresión que habría recibido el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, por parte de Carlos Cortés, director del bloque opositor.

El abogado del timonel de la sociedad anónima, Samuel Donoso, reveló los pasos a seguir, al expresar a radio Cooperativa que "vamos a interponer una querella criminal. Faltan algunos antecedentes que recabar. Es por el delito de lesiones contra el director de Blanco y Negro, Carlos Cortés, ante el juzgado de garantía correspondiente. Todavía nos faltan antecedentes para terminar de definirlo bien, pero nuestra opinión esto es un delito de lesiones. Debemos determinar la gravedad de las lesiones. Eso depende de varios elementos que estamos recopilando".

"Lo de este miércoles arrojó que eran lesiones leves, pero falta el análisis de lo que le pasó en la pierna. Eso debía hacerlo un traumatólogo. Y ahí determinar la gravedad. Estos hechos son muy lamentables e inexplicables también. Además, sobre todo en el contexto de un club de fútbol tan importante como Colo-Colo", añadió.

Además, agregó que "en un ámbito que es el fútbol, donde lo que se ha tratado durante años es sacar la violencia de los estadios, que dirigentes deportivos incurran en actos de violencia es algo muy malo para el deporte".

También, el jurista aseguró que Carabineros no encontró a Cortés en ninguno de los domicilios que tenían registrados: "Entiendo que trató de ubicar a Carlos Cortés en los domicilios que tenía y no lo encontraron en ninguno. No se le pudo ubicar. A los 10 minutos que había ocurrido todo, él se fue de la sesión y del lugar. Una vez que presentemos la querella, nos haremos parte de la investigación del Ministerio Público, que tendrá que citarlo a declarar para que dé su versión de los hechos".

Por último, Donoso comentó que "hay un ámbito bien particular y es que se trata de un dirigente deportivo. Eso tiene regulación en las reglas de la ANFP. Esto puede tener consecuencias a nivel de Tribunal de Disciplina. Eso es una de las reglas, aparte de las penales. Estaremos atentos a ver qué ocurre en ese ámbito, probablemente tome cartas en el asunto la dirigencia del fútbol chileno. Uno ve que las autoridades llaman a los hinchas y transformar los estadios en lugares seguros para que la familia vaya a ver los partidos. Si un dirigente hace esto, costará mucho más pedirle eso a los hinchas. La dirigencia debiera tomar cartas en el asunto de manera drástica".

