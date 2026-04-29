Aníbal Mosa afirma que tener el control total de Blanco y Negro "es una responsabilidad muy grande"

La continuidad de Aníbal Mosa al mando de Blanco y Negro es prácticamente un hecho. Esto, luego de que la reciente Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro arrojara un escenario sumamente favorable para el actual presidente de la concesionaria que administra a Colo-Colo.

Es que el dirigente aseguró siete de los nueve asientos en el directorio, lo que a todas luces le daría el triunfo en la elección que se llevará a cabo a contras de las 18:30 horas de este miércoles.

Una vez concluida la reunión, el empresario oriundo de Puerto Montt valoró el ambiente de la asamblea. En ese contexto, afirmó: "La junta fue muy buena, todo el mundo pudo expresarse y también muchos de los accionistas que estaban aquí presentes y socios me demostraron su respeto y su cariño con respecto a esta decisión que estamos tomando".

Respecto a su inminente ratificación, el líder de la mesa directiva del "Cacique" expresó sus expectativas para este nuevo ciclo. "Lo tomo con mucha humildad, pero también con mucha responsabilidad y es de esperar que parta una nueva era en Blanco y Negro, que tengamos tranquilidad, que podamos proyectar el futuro de la institución al mediano y largo plazo", sostuvo.

Al profundizar sobre el eventual "poder total" que ostentará dentro del club popular, el timonel albo abordó el desafío de administrar esta posición. Sobre este punto, insistió en que "es una responsabilidad muy grande, la cual estoy dispuesto a asumir con la misma transparencia, con el mismo trabajo que lo he hecho en los últimos 15 años que llevo en esta tremenda institución".

Para cerrar su intervención, el dirigente proyectó las mejoras operativas que buscará implementar en su gestión. "Yo creo que podemos agilizar muchos procesos, especialmente cuando se tratan las ventanas de contrataciones, cuando tenemos ese tipo de cosas. Y es de esperar que tengamos una administración más ágil en la toma de decisiones", remarcó.

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