En España revelan detalles del futuro de Alexis Sánchez: Universidad de Chile aparece como alternativa

El futuro de Alexis Sánchez sigue siendo una incógnita tras el término de la temporada con el Sevilla, club con el que aún debe definir si continuará ligado para la próxima campaña o si buscará un nuevo destino.

En medio de las especulaciones sobre una posible salida, desde España entregaron nuevos antecedentes sobre la situación del delantero chileno, quien tendría pendiente una conversación clave con la dirigencia y el cuerpo técnico del cuadro andaluz antes de tomar una decisión definitiva.

"El chileno se marchó de vacaciones sin despedirse de la entidad de Nervión, a la espera de una conversación con los técnicos para decidir su futuro", sostuvo el diario ABC de Sevilla.

Según el medio español, la continuidad del máximo goleador histórico de la Roja dependerá, entre otros factores, de las condiciones económicas que pueda ofrecer el club.

"Ahora la palabra corresponderá a Alexis. Un contrato ajustado a la realidad económica de la entidad, como ya aceptase la pasada campaña para firmar sobre la bocina, será la primera condición para poder mantenerse en la plantilla", añadió.

El periódico también abordó los posibles escenarios que maneja el atacante de 37 años, señalando que existen alternativas fuera de España y que Universidad de Chile aparece como uno de los interesados en contar con sus servicios.

"Con otras propuestas sobre la mesa, sobre todo de su país donde lo espera Universidad de Chile, el ‘niño maravilla’ tiene que valorar todo lo que le ha ofrecido el club y la ciudad, donde se ha sentido reconocido".

Además del aspecto económico, otro de los factores que podría influir en la determinación del tocopillano sería el protagonismo que tendría dentro del proyecto deportivo del Sevilla para la próxima temporada.

"También será importante el rol que pueda desempeñar en el equipo. García Plaza ya dejó entrever en sus últimas comparecencias que un futbolista como Alexis puede seguir siendo relevante en el Sevilla sin jugar todos los minutos", sentenció la publicación.

De esta manera, el futuro de Alexis Sánchez continúa abierto, con la posibilidad de seguir en el fútbol español o evaluar un eventual regreso al país, donde Universidad de Chile aparece como una de las alternativas que siguen atentamente su situación.

PURANOTICIA