Aníbal Mosa adelanta que este miércoles Colo-Colo podría definir a su nuevo entrenador

El martes pasado, Colo-Colo oficializó la salida de Jorge Almirón, después de que el "Cacique" sufriera una goleada en el clásico ante Universidad Católica por la Liga de Primera.

Y una semana después, Blanco y Negro ya tendría al nuevo entrenador del conjunto albo. Es que Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria que administra al elenco de Macul, aseguró que este miércoles podrían definir al nuevo técnico.

"Estamos analizando lo distintos nombres, estamos trabajando para dar a la brevedad con un técnico para Colo-Colo. Tenemos varios nombres que fueron presentados hoy día, los directores recibieron la información, mañana (martes) vamos a seguir teniendo más reuniones, y vamos a tener entrevistas por zoom. No puedo adelantar nombres, estamos avanzando bien, de buena manera", expresó el timonel tras una reunión de la comisión de fútbol.

Además, añadió: "Vamos a tener varias reuniones y vamos a continuar el miércoles, para ver si al directorio podemos llegar con un candidato. Tenemos la intención de cerrar esto a la brevedad, hemos trabajado desde que se fue Jorge (Almirón)".

El empresario puertomontino, también, adelantó que "hay conocidos, hay gente conocida en Sudamérica, gente exitosa en Argentina, en Paraguay. Están las condiciones para elegir un buen nombre para Colo-Colo".

En cuanto a la propuesta que se le hará al nuevo adiestrador, Mosa sostuvo: que será "con finalización para diciembre de 2026".

Por último, valoró que el bloque que lidera Leonidas Vial tuviera buena acogida para el tema: "Encontramos una buena respuesta en esta reunión. La idea es que se acerquen los caminos, y esperamos que el miércoles podamos tener DT para nuestro equipo. La intención es tener un director técnico el miércoles, para que pueda estar cerrado el fin de semana".

