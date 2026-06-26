Aníbal Mosa abre la puerta al retorno de Jordhy Thompson a Colo-Colo: "No podemos lapidar a la gente"

El posible retorno de Jordhy Thompson a Colo-Colo continúa generando debate al interior del club. Durante esta semana trascendió que Blanco y Negro analiza la opción de repatriar al delantero para afrontar la segunda parte de la temporada 2026, considerando el buen momento que atraviesa en el Orenburg de Rusia.

El atacante dejó el conjunto albo en medio de la polémica, luego de verse involucrado en un caso de violencia de género contra su actual esposa. Sin embargo, la dirigencia estaría evaluando su regreso por motivos estrictamente deportivos.

Tras la victoria de Colo-Colo sobre O'Higgins por Copa Chile, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fue consultado sobre la posibilidad de reincorporar al futbolista al plantel.

"Yo creo que no podemos lapidar a gente por los errores del pasado. Como dicen, 'el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra'. Por eso, vamos a ser sumamente responsables de buscar lo mejor para el equipo, nos vamos a dar todo el tiempo que sea necesario", expresó el timonel.

Mosa aseguró además que la eventual incorporación está siendo evaluada cuidadosamente, con el objetivo de evitar que afecte el funcionamiento del plantel.

"Estamos haciendo el análisis interno, lo estamos haciendo muy profundamente porque no queremos desviar nada en el equipo, sino más bien que sean un aporte", añadió el empresario puertomontino.

Finalmente, el presidente de Blanco y Negro confirmó que las conversaciones continúan tanto con el cuerpo técnico como con el directorio, en el marco de la planificación para reforzar al equipo de cara al segundo semestre.

"Ustedes saben que estamos conversando, ayer (miércoles) conversamos con nuestro cuerpo técnico. El directorio entero escuchó a nuestro técnico y estamos en una conversación permanente para poder reforzar el equipo", concluyó.

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