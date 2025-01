Aníbal Mosa aborda la situación de Maximiliano Falcón en Colo-Colo y descarta un "chantaje"

Continúa en el estadio Monumental la controversia en torno a la sorpresiva ausencia de Maximiliano Falcón en la pretemporada de Colo-Colo, la cual arrancó la semana pasada en La Serena y sin la presencia del defensa uruguayo.

Desde entonces, la versión que ha circulado es que el "charrúa" estaría buscando cambiar de aires luego de estar casi cinco años en el conjunto popular, situación que este jueves salieron a aclarar desde la tienda alba.

Es que en medio de la presentación de Claudio Aquino como flamante refuerzo para la temporada 2025, el presidente de la institución, Aníbal Mosa, salió a desmentir una información que apuntaba que el "Peluca" estaba solicitando un alza salarial para seguir en el club.

"Vi un medio que decía que Maximiliano andaba detrás para que le suban el sueldo. Es falso, quiero desmentirlo, faltan a la verdad. Daniel (Morón) y yo estamos en las negociaciones y jamás nos han dicho que quieren pesos más", explicó de entrada el mandamás del cuadro de Macul.

Asimismo, el dirigente aseguró que "la intención de Maximiliano es salir del club para una nueva experiencia laboral. No ha sido un chantaje de parte de él de 'si no me suben el sueldo yo me voy'. Eso es falso, no crean que el jugador busca otro tipo de cosas".

Por último, Mosa aclaró que pese a haber rechazado la primera oferta que llegó por el zaguero, "seguimos conversando con su representante, nos interesa que se presente a los entrenamientos, tiene contrato vigente, es muy querido por la afición y sus compañeros".

