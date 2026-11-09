Aníbal Mosa aborda accidente de Leandro Hernández y adelanta conversación "para ver cómo lo vamos a apoyar"

La estrella 35 de Colo-Colo en el fútbol chileno se vio algo empañada por el accidente de tránsito que protagonizó Leandro Hernández, durante la madrugada del domingo.

El joven de 21 años, chocó cuando conducía en estado de ebriedad y no respetó una roja en la intersección de Pocuro con Avenida Los Leones. Debido a esto, fue detenido y tras la audiencia, el tribunal decretó arraigo nacional, firma mensual y suspensión de su licencia de conducir.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se refirió al caso del ariete. "Estamos al tanto de la situación. Lo primero es la persona, gracias a Dios no ocurrió nada que lamentar. Conversaremos con él para ver cómo lo vamos a apoyar", sostuvo el timonel en medio de las celebraciones por el título de la Liga de Primera

En tanto, el técnico de los albos, Fernando Ortiz, enfatizó en la responsabilidad que debe asumir Hernández por el accidente.

"Es un joven que no tiene que vivir este tipo de situaciones, pero sí tiene que ser consciente a la hora de saber que ya no es el joven de fuerzas básicas", comentó el estratego.

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