Aníbal Mosa a Michael Clark: "Parece que Colo-Colo no lo deja dormir"

Colo-Colo resignó un empate a 2 frente a Deportes Limache como local en el Estadio Nacional, después de ir ganando 2-0, y con la igualdad complicó su opción de clasificar a una copa internacional para la próxima temporada.

Previo al cotejo ante el cuadro "tomatero", Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, defendió el cambio de recinto para privilegiar la recuperación del Monumental tras los conciertos que albergó.

"Está bastante buena la cancha. Se hizo el recambio de pasto, pero no estaba para jugar hoy (lunes)", expresó el timonel de la concesionaria que administra al conjunto albo.

Sobre la ausencia en la citación del capitán Esteban Pavez, el empresario de origen sirio sostuvo: "Es una decisión técnica y no me meto en las decisiones técnicas, tendrán que consultárselo a Fernando (Ortiz)".

Además, salió al paso de los cuestionamientos de Michael Clark, presidente de Azul Azul, quien acusó un supuesto favoritismo de la ANFP por los albos tras no postergar el clásico universitario: "Son decisiones en las que no me meto. Parece que Colo Colo no lo deja dormir".

Por último, Mosa descartó la opción de liderar al fútbol chileno: "(Pablo) Milad ya se va el otro año, ya dejó la puerta abierta para que haya nuevos liderazgos (...) No me interesa a mí el puesto. Colo- Colo, al ser la institución más grande, va a estar en las conversaciones".

