Ángelo Henríquez enciende el partido de La Serena contra la U: "Tenemos que enfrentarlos como una guerra"

Con el triunfo ante Coquimbo Unido, Universidad de Chile se reencontró con los festejos en la Liga de Primera y ahora buscará confirmarlo en el duelo de este domingo ante Deportes La Serena en el estadio La Portada.

Sin embargo, el cuadro nortino viene en una racha de dos victorias consecutivas y Ángelo Henríquez, exatacante de los azules, espera seguir celebrando.

"Hay que estar con la mayor energía, la mayor agresividad y la actitud en todos los partidos. Es un lindo partido por muchas cosas. Jugar este tipo de partidos te da más visibilidad, mucha más gente ve este tipo de encuentros, va a haber más gente en el estadio y atenta en la televisión. Para todos es una gran motivación", expresó el ariete.

"Hoy día estamos peleando por otra cosa. Siento que ya no nos podemos meter más en la pelea por clasificar a alguna copa, así que ese es el foco. Tenemos que sumar en la mayor cantidad de partidos posible", añadió.

Además, el exseleccionado nacional agregó: "Tenemos que enfrentarlos como una guerra, con la desesperación de ganar".

En tanto, el volante Gonzalo Escalante sostuvo: "Siempre es lindo enfrentar a estos equipos. Va a ser un partido muy difícil, como siempre. Ya los enfrentamos este año, pero creo que estamos en una buena racha y nos sentimos capacitados para enfrentarlos".

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