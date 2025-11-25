ANFP ya tendría lista la planificación para la temporada 2026

Si bien todavía faltan dos fechas para que termine el Campeonato Nacional 2025, en la ANFP ya tendrían lista la planificación para la temporada 2026 del fútbol chileno.

Es que según dio a conocer en las últimas horas radio ADN, el organismo de Quilín ya definió las fechas para el inicio de las competencias del balompié nacional.

En ese sentido, el primer torneo que se jugaría sería la Supercopa, en sede única entre el 21 y el 24 de enero. Consignar que desde el próximo año el trofeo contará con cuatro equipos en competencia, con el primero y segundo de la Liga de Primera División, más el campeón y subcampeón de la Copa Chile.

Ya están clasificados Coquimbo Unido, en su condición de monarca de la máxima categoría, y Deportes Limache y Huachipato por ser finalistas de Copa Chile.

En tanto, una semana más tarde, el fin de semana del 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero, arrancaría el Campeonato Nacional.

