ANFP y Segunda División sellan nuevo marco regulatorio para la temporada 2026

Tras semanas de tensión y la amenaza de paralización a fines de diciembre, los clubes de Segunda División Profesional alcanzaron un acuerdo con la ANFP, estableciendo un nuevo marco regulatorio para la temporada 2026, el cual fue aprobado de manera unánime por las instituciones participantes.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es la fijación de un límite de 23 millones de pesos brutos mensuales para el pago de remuneraciones de cada plantel profesional, medida orientada a ordenar las finanzas y asegurar la viabilidad económica de los clubes en una categoría históricamente golpeada por problemas presupuestarios.

Asimismo, se determinó que cada equipo deberá asegurar la contratación de al menos 12 jugadores antes del 1 de marzo, fecha en la que los futbolistas deberán encontrarse debidamente habilitados para competir, evitando improvisaciones de último momento y garantizando condiciones mínimas de competencia.

En materia de garantías laborales y económicas, los clubes acordaron que estas corresponderán al equivalente a un mes de remuneraciones brutas del plantel profesional, incorporando además como alternativa válida la póliza de seguro, siempre que cumpla con la normativa vigente del fútbol profesional chileno.

Desde el punto de vista deportivo, el campeonato no sufrirá modificaciones en su formato, manteniendo el sistema de dos ruedas todos contra todos, mientras que el inicio del torneo quedó fijado para el último fin de semana de marzo, otorgando mayor margen para completar procesos administrativos y contractuales.

