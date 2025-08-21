ANFP se refirió a los incidentes en partido de Independiente con la U: repudió y condenó lo ocurrido en el recinto trasandino

Otra vez la violencia se hizo presente en el fútbol. El duelo entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, fue cancelado por la Conmebol debido a los graves incidentes ocurridos en el estadio Libertadores de América, donde fanáticos de ambas escuadras se enfrentaron en una batalla campal, lo cual terminó con hinchas azules heridos y detenidos.

Por eso, la ANFP se pronunció este jueves a través de un comunicado para repudiar y condenar lo ocurrido en el recinto trasandino.

En la misiva, el organismo de Quilín sostuvo que "repudia categóricamente los graves hechos de violencia ocurridos en las tribunas del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, que obligaron a cancelar el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana".

"Las graves agresiones de parte de los barra brava de Independiente en contra de los hinchas de Universidad de Chile presentes en el estadio ante la pasividad del club organizador del encuentro, exceden todo tipo de límites que deben regir nuestro deporte", añadió.

Además, agregó: "Exigimos a todos los actores competentes, los dirigentes de Independiente y las autoridades argentinas esclarecer cuanto antes estos gravísimos hechos y aplicar las más altas sanciones en contra de quienes resulten responsables".

Por último, sostuvo: "Como ANFP manifestamos nuestro total apoyo a Universidad de Chile, solidarizamos con los hinchas heridos y sus familias, seguiremos en contacto con sus dirigentes para respaldarlos en esta lamentable situación".

