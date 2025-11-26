ANFP reprogramó la final del fútbol femenino que disputarán Colo-Colo y la U. de Chile

La final del Campeonato Nacional Femenino 2025, que disputarán Colo-Colo y Universidad Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, tiene nuevo día y horario de realización, según lo confirmó la ANFP.

En primera instancia, el encuentro entre albas y azules había sido programado para el viernes 5 de diciembre. Pero ello levantó voces en contra por la cercanía del partido con los encuentros que jugará la selección nacional femenina en la Liga de Naciones.

Colo-Colo tiene a nueve jugadoras y la U a dos en el plantel de la Roja que jugará contra Perú en el Cusco (viernes 28 de noviembre) y Paraguay en Rancagua (martes 2 de diciembre), por lo que ambos equipos solicitaron tener más descanso luego de esos encuentros.

Así, la ANFP aceptó reprogramar la final del fútbol femenino, que en definitiva se jugará el sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en La Florida.

En dicho encuentro, Colo-Colo irá por el tetracampeonato, mientras que la U buscará volver a la gloria tras su última consagración en 2021.

PURANOTICIA