ANFP reprogramó la final del fútbol femenino que disputarán Colo-Colo y la U. de Chile

El ente rector del fútbol chileno había agendado la definición para el viernes 5 de diciembre, generando una polémica por la cercanía del partido con los encuentros que jugará la Roja femenina en la Liga de Naciones.
La final del Campeonato Nacional Femenino 2025, que disputarán Colo-Colo y Universidad Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, tiene nuevo día y horario de realización, según lo confirmó la ANFP.
En primera instancia, el encuentro entre albas y azules había sido programado para el viernes 5 de diciembre. Pero ello levantó voces en contra por la cercanía del partido con los encuentros que jugará la selección nacional femenina en la Liga de Naciones.
Colo-Colo tiene a nueve jugadoras y la U a dos en el plantel de la Roja que jugará contra Perú en el Cusco (viernes 28 de noviembre) y Paraguay en Rancagua (martes 2 de diciembre), por lo que ambos equipos solicitaron tener más descanso luego de esos encuentros.
Así, la ANFP aceptó reprogramar la final del fútbol femenino, que en definitiva se jugará el sábado 6 de diciembre a las 18:30 horas en La Florida.
En dicho encuentro, Colo-Colo irá por el tetracampeonato, mientras que la U buscará volver a la gloria tras su última consagración en 2021.
