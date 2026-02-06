ANFP reaccionó a demanda de Unión Española y pidió involucrar a Colo-Colo y a la U

Una verdadera guerra protagonizan Unión Española y la ANFP, luego de que el cuadro hispano demandara ante la justicia al organismo de Quilín por una "aplicación ilegal y arbitraria de la normativa interna" del fútbol chileno en su descenso a la Primera B.

Ahora el ente rector del balompié nacional respondió y según dio a conocer el sitio La Hora de King Kong, la entidad ingresó un escrito ante el 18° Juzgado Civil de Santiago para promover un incidente de previo y especial pronunciamiento.

En ese sentido, la ANFP sostiene que la acción de Unión no puede resolverse a puertas cerradas, ya que compromete los derechos deportivos y económicos de todas las instituciones del fútbol chileno.

En su presentación, el organismo sostiene que tanto los rojos como Deportes Iquique descendieron bajo la misma norma e incluso reclamaron juntos en diciembre de 2025. Por lo tanto, consideran "inadmisible" que solo uno litigue y exigen que los Dragones Celestes definan si se suman o no a la demanda.

Además, añade que si el tribunal le da la razón a Unión Española, otros clubes deberían bajar de categoría "por secretaría" para mantener el cupo de 16 equipos en Primera. También habría un impacto financiero del sistema y provocaría una alteración del modelo de negocios del fútbol chileno, y como los ingresos por televisión y contratos comerciales se reparten entre los clubes de Primera y Primera B, la incorporación de más equipos por vía judicial diluiría automáticamente los recursos.

Por eso, la ANFP solicitó citar como terceros interesados a todos los clubes profesionales, incluyendo a Colo Colo y Universidad de Chile, argumentando que cualquier fallo afectará directamente sus arcas.

Por último, el ente rector solicitó la suspensión inmediata del juicio hasta que todos los clubes sean notificados.

PURANOTICIA