ANFP por organización del Mundial Sub 20: "La operación ha sido satisfactoria"

Ya se va a cumplir una semana del Mundial Sub 20 que se está realizando en Chile y, hasta el momento, no se han registrado problemas extrafutbolísticos en los estadios, algo que venía ocurriendo constantemente en el último tiempo en el balompié nacional.

Por eso, desde la ANFP destacaron la organización en la cita planetaria, tal como lo manifestó el gerente de operaciones del organismo de Quilín, Felipe de Pablo, quien se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado hasta ahora.

"Estamos muy felices, porque ya hemos completado 22 jornadas y hemos superado los 150 mil espectadores. Eso es una clara señal de lo que esperaban los chilenos: poder volver a los estadios", comenzó diciendo el directivo en conversación con radio ADN.

"Hemos tenido comportamientos ejemplares de las personas. La operación ha sido satisfactoria, no exenta de detalles, pero lo importante es que esos detalles se han ido mejorando. Hemos duplicado el personal de aseo y hemos optimizado los tiempos de desplazamiento; sin duda, ha salido todo lo planificado", añadió.

Sobre cómo llevar esta gestión al Campeonato Nacional, sostuvo: "Hemos conversado muchas veces sobre los fracasos que hemos tenido y también sobre las muchas victorias en lo deportivo. Son señales; creo que debemos estar alineados desde lo público, lo privado y las autoridades. Es lindo ver cómo todos están disfrutando de un Mundial en Chile".

