ANFP oficializa fecha del clásico universitario clave en cierre del torneo

El clásico universitario, que puede resultar definitorio por un cupo directo a la zona grupal de la Copa Libertadores del 2027, ya fue programado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Uno de los partidos con más historia de nuestro balompié está inserto en la fecha 26 del Campeonato de Primera División, que encuentra por ahora a los dos equipos en reñida lucha por el segundo lugar y a la caza del líder Colo-Colo.

Precisamente serán los Albos, que marchan a nueve puntos de ventaja de la U y doce de la UC, aunque estos últimos con un partido menos, quienes abran los partidos el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Monumental David Arellano frente a la Universidad de Concepción, y donde buscarán volver a las victorias, luego de tres fechas en que sólo ha cosechado dos puntos y que ha puesto dudas por su camino al título.

El pleito entre Azules y Cruzados se disputará el domingo 1 de noviembre a contar de las 17:15 horas, y preliminarmente tiene el Claro Arena como estadio donde se desarrollará el cotejo, recinto que ha sido centro de operaciones tras el estado de catástrofe decretado por el aluvión que afectó el sector oriente de Santiago el jueves 8 de octubre.

Los otros partidos de la fecha 26 se desarrollarán hasta el lunes 2 de noviembre, donde el lance de Coquimbo Unido con Unión La Calera también será el encargado de iniciar las acciones el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El sábado 31 de octubre, O'Higgins recibirá a Ñublense a las 20:00 horas. En tanto, el domingo 1 de noviembre al mediodía Huachipato chocará con Deportes La Serena y a las 14:15 Cobresal enfrenta a Everton.

El lunes 2 se cerrará la fecha. A las 18:00 horas, Limache jugará con Audax Italiano, y a las 20:30 Deportes Concepción con Palestino.

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