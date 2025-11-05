ANFP llega a acuerdo con los árbitros y se asegura el normal desarrollo de la Liga de Primera

Tras la tensión instalada a inicios de semana por la paralización de actividades del Sindicato de Árbitros, la ANFP se movió rápidamente para apagar el incendio y asegurar el normal desarrollo del torneo nacional.

De acuerdo con radio ADN, este miércoles se realizó una reunión entre ambas partes con el fin de destrabar la disputa que inició, entre otras cosas, por la imposibilidad de los réferis de poder estacionar sus vehículos en la sede de Quilín, pese a que los trabajos en el complejo José Sulantay ya habían finalizado.

Según la emisora, el ente rector del balompié criollo llegó a un acuerdo con el gremio liderado por Cristian Droguett, permitiéndole a los jueces utilizar las dependencias del centro de entrenamientos.

De esta manera, la entidad que preside Pablo Milad logró apaciguar un conflicto que tenía en vilo la realización de la fecha 27 de la Liga de Primera.

