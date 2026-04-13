ANFP libera audios del VAR por planchazo de Campusano a Altamirano: "El árbitro interpreta correctamente la acción"

La ANFP liberó los audios del VAR en la polémica jugada que marcó el partido entre Ñublense y Universidad de Chile, cuando el chillanejo Jovanny Campusano le propinó una plancha a Javier Altamirano, la cual quedó sin sanción por parte del árbitro Cristian Galaz.

A través del video explicativo emitido desde Quilín para detallar la revisión, la entidad argumentó que "luego de que un jugador del equipo rojo tiene controlado el balón y lo juega con su pie izquierdo, termina pisando a su rival de camiseta azul como consecuencia directa de la acción de juego".

En la misma línea, la locución oficial del registro respaldó el cometido del juez central al afirmar que "el árbitro, que se encontraba en una buena posición, con cercanía y buen ángulo de visión, interpreta correctamente la acción".

Profundizando en el análisis de la cabina tecnológica, el documento audiovisual añadió que "el VAR, en su chequeo protocolar por posible tarjeta roja, analiza ángulos, velocidades y consideraciones técnicas pudiendo evidenciar lo descrito por el árbitro: se observa claramente que el jugador de camiseta roja juega el balón que tenía bajo su control y no en una disputa, y que luego el jugador de camiseta azul se interpone lateralmente asumiendo el riesgo".

Como síntesis de la evaluación, desde la sede del fútbol chileno enfatizaron que "el jugador de Ñublense pisa a su rival producto de la inercia natural al apoyar el pie luego de jugar un balón controlado. Ante la evidencia y el relato del árbitro, el VAR confirma la decisión de campo y comunica que el juego puede reanudarse".

Acto seguido, el material expone los diálogos exactos de los asistentes encargados del sistema de videoarbitraje, quienes señalan en primera instancia que "el jugador rojo despeja el balón y le pega en la zona posterior. Juega el balón y luego le pone los tapones".

De manera simultánea, desde la caseta le preguntaron al colegiado si consideraba que el choque había sido una acción fortuita, recibiendo una respuesta afirmativa por parte del réferi. Para dar continuidad al compromiso, uno de los colaboradores le transmitió la resolución final: "Galaz, el jugador rojo juega el balón y es el jugador de la U el que antepone su pie. Para nosotros es una acción de juego, porque Campusano no puede hacer nada por parar ese pie. Si bien es cierto que la jugada es fuerte, porque le dobla el tobillo".

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