ANFP libera audios del VAR por penal anulado a U. Española ante la UC: "El jugador flecta las piernas y se deja caer"

El sábado pasado, en el estreno de Universidad Católica en el Claro Arena, el elenco "cruzado" derrotó por 2-0 a Unión Española en un partido que quedó marcado por una polémica acción que perjudicó al cuadro de colonia.

Corría el minuto 31 y Pablo Aránguiz fue derribado dentro del área por Diego Corral. El árbitro Rodrigo Carvajal cobró penal, sin embargo, tras revisar la acción en el VAR dio marcha atrás en su decisión y anuló la pena máxima.

Este jueves, la ANFP liberó un video explicativo sobre la controvertida jugada, detallando que "el árbitro, en correcta posición, observa un contacto entre el pie del defensor y el pie del delantero, por lo que decide sancionar penal sin amonestación".

La voz en off puntualizó que "el VAR, en su chequeo protocolar de penal, analiza diferentes ángulos, velocidades y consideraciones técnicas, apreciando que efectivamente existe un contacto leve en la punta del pie del delantero, pero que de ninguna manera tiene la fuerza ni la intensidad suficiente para generar la caída del jugador, quien exagera la consecuencia de la situación".

También se liberaron los audios de la conversación entre el colegiado y sus asistentes, quienes le señalaron desde la cabina que "te recomiendo off-field review por no penal. Fíjate que puede haber un contacto de punta con punta muy mínimo, pero el jugador flecta las piernas y se deja caer".

Frente a esto y luego de observar la presunta infracción, Carvajal contestó que "tampoco es tarjeta amarilla por simular. Ese contacto no lo hace caer. Voy con balón a tierra, decisión final, no penal".

