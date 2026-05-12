ANFP libera audios del VAR por penal anulado a la U: "¿Por qué cobró penal?"

Al borde de quedar fuera de la Copa de la Liga quedó el elenco universitario luego de sufrir una derrota por 1-0 frente a Unión La Calera. El tropiezo del cuadro azul no solo complicó sus aspiraciones en el torneo, sino que también dejó una gran controversia en el campo de juego.

Durante los primeros instantes de la segunda mitad, el compromiso se vio envuelto en una discutida acción. El juez central del encuentro, Cristián Garay, pitó la pena máxima argumentando un presunto tirón de Daniel Gutiérrez en contra de Nicolás Fernández. No obstante, la determinación inicial fue desestimada por el propio colegiado luego de acudir a la pantalla del videoarbitraje.

Este lunes, la ANFP hizo públicos los registros sonoros que captaron el diálogo entre el réferi y los encargados de la cabina tecnológica, revelando intercambios que generaron bastantes cuestionamientos.

Mientras las imágenes de la jugada se reproducían en los monitores, desde la sala de asistencia se escuchó a uno de los integrantes consultar: "¿Por qué cobró penal?". Acto seguido, el equipo arbitral comenzó a analizar la disputa física evidenciando cierta incertidumbre: "El cuello (…) a mí no me llena el ojo. Los dos se van tomando".

Posteriormente, desde la caseta le indicaron de forma tajante a Garay: "Acá estamos todos por no penal". Pese a la claridad de esa última instrucción, el registro audiovisual se interrumpe abruptamente justo antes de que el árbitro principal emitiera su veredicto oficial y proporcionara la justificación definitiva de la jugada.

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