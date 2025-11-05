ANFP le niega la licencia de clubes a San Marcos de Arica para el 2026 y podría perder su lugar en el profesionalismo

Justo el día en que se conocieron las fechas para disputar la liguilla del Ascenso, San Marcos de Arica recibió un duro castigo y le fue negada la licencia de clubes para la temporada 2026.

La sanción fue aplicada por el Órgano de Primera Instancia (OPI) de la ANFP, entidad que detectó, entre otras cosas, que el cuadro nortino no entregó la Memoria Anual a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Conocido el fallo, los "Bravos del Morro" tienen ahora un plazo de cinco días hábiles para presentar un recurso ante la Instancia de Apelación (IA) para intentar revertir la penalización.

Cabe recordar que San Marcos de Arica clasificó para la postemporada para ir en búsqueda del segundo ascenso a Primera División. Sin embargo, al no contar con licencia profesional, no subirían de categoría.

