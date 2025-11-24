ANFP hace ajustes y reprograma dos partidos de la penúltima fecha de la Liga de Primera

A falta de un partido para que concluya la fecha 28 de la Liga de Primera, la ANFP anunció cambios para la penúltima jornada del certamen criollo, una que podría definir el descenso de dos equipos.

Una de las modificaciones será el aplazamiento del pleito entre Audax Italiano y Ñublense en el estadio Bicentenario de La Florida, el cual pasará del sábado 29 al lunes 1 de diciembre.

A raíz de esto, el choque de Universidad de Chile con Coquimbo Unido, monarca del Campeonato Nacional, quedó fijado para las 20:00 del martes 2 en el estadio Nacional.

Cabe recordar la acción arrancará este viernes a contar de las 20:00 horas con el enfrentamiento entre Cobresal y Colo-Colo en el estadio El Cobre, clave en la clasificación de ambos para la Copa Sudamericana.

PROGRAMACIÓN FECHA 29

Viernes 28 de noviembre

Cobresal vs. Colo-Colo, 20:00 horas, estadio Codelco El Cobre.

Sábado 29 de noviembre

Huachipato vs. Universidad Católica , 12:00 horas, estadio Huachipato-CAP Acero.

, 12:00 horas, estadio Huachipato-CAP Acero. Deportes La Serena vs. Palestino, 18:00 horas, estadio La Portada.

Domingo 30 de noviembre

Unión La Calera vs. Deportes Limache , 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán Nazar.

, 18:00 horas, estadio Nicolás Chahuán Nazar. Everton vs. Deportes Iquique , 18:00 horas, estadio Sausalito.

, 18:00 horas, estadio Sausalito. Unión Española vs. O'Higgins, 18:00 horas, estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Lunes 1 de diciembre

Audax Italiano vs. Ñublense, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida.

Martes 2 de diciembre

Universidad de Chile vs. Coquimbo Unido, 20:00 horas, estadio Nacional.

