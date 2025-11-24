ANFP hace ajustes y reprograma dos partidos de la penúltima fecha de la Liga de Primera

Los duelos reprogramados fueron los de Audax Italiano vs Ñublense y el de la Universidad de Chile contra Coquimbo Unido.
A falta de un partido para que concluya la fecha 28 de la Liga de Primera, la ANFP anunció cambios para la penúltima jornada del certamen criollo, una que podría definir el descenso de dos equipos.
Una de las modificaciones será el aplazamiento del pleito entre Audax Italiano y Ñublense en el estadio Bicentenario de La Florida, el cual pasará del sábado 29 al lunes 1 de diciembre.
A raíz de esto, el choque de Universidad de Chile con Coquimbo Unido, monarca del Campeonato Nacional, quedó fijado para las 20:00 del martes 2 en el estadio Nacional.
Cabe recordar la acción arrancará este viernes a contar de las 20:00 horas con el enfrentamiento entre Cobresal y Colo-Colo en el estadio El Cobre, clave en la clasificación de ambos para la Copa Sudamericana.
