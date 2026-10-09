ANFP fijó fechas y horarios para el cruce entre Coquimbo Unido y Unión La Calera por Copa Chile

Coquimbo Unido selló su clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile 2026 tras imponerse nuevamente por 2-1 a Cobreloa, esta vez en el duelo de revancha pendiente disputado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

En la ronda de los ocho mejores, el cuadro "pirata" se medirá ante Unión La Calera, equipo que viene de dar la sorpresa al eliminar a Universidad Católica. Además, la llave ya cuenta con programación definida.

En ese contexto, la ANFP confirmó las fechas y los horarios de los encuentros entre aurinegros y "cementeros", quienes buscarán quedarse con uno de los cupos disponibles para las semifinales de la competencia.

El partido de ida se disputará el martes 20 de octubre, a las 20:00 horas, en el estadio Nicolás Chahuán. En tanto, el compromiso de vuelta se jugará el miércoles 4 de noviembre, desde las 19:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Cabe consignar que el equipo que resulte vencedor de esta llave enfrentará en semifinales al ganador del cruce entre Universidad de Chile y Deportes Antofagasta.

PURANOTICIA