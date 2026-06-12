Ministerio del Deporte oficia a O’Higgins tras denuncia por "grave invasión a la privacidad" en la Sub-20

Una nueva polémica se vive en el fútbol chileno luego de que O'Higgins denunciara y decidiera presentar una querella criminal contra una persona que trabajaba en el club, tras comprobar una "grave invasión a la privacidad" de jugadores de la categoría Sub-20.

Y este viernes, desde el Ministerio del Deporte anunciaron que, pese a que el cuadro celeste activó el protocolo correspondiente para salvaguardar a los afectados, oficiará al conjunto rancagüino para solicitar antecedentes.

"Lo más importante son los deportistas afectados y el respeto a la investigación que se encuentra en curso. La protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes debe estar siempre primero. El deporte tiene que ser un espacio seguro para quienes se forman en él y para sus familias", sostuvo la titular de la cartera, Natalia Duco.

"Como Ministerio, vamos a velar por el cumplimiento de los protocolos vigentes y utilizaremos todas las herramientas que la ley contempla para resguardar los derechos de los deportistas. Ese es nuestro deber y nuestra prioridad", añadió la secretaria de Estado.

Cabe recordar que a través de un comunicado, O'Higgins anunció que interpuso una querella criminal por la "detección y comprobación de una grave invasión a la privacidad en el camarín" de su equipo Sub-20.

En el escrito, se detalla que el involucrado es una persona que pertenecía al personal de la institución, por lo que el club determinó cesarlo de sus funciones.

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