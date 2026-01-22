ANFP dio a conocer la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026

La ANFP confirmó la programación para las dos primeras fechas de la Copa Chile, la cual arrancará de forma paralela a la liga de Primera, pero solamente con elencos del Ascenso.
Los encargados de dar el vamos a la edición 2026 del torneo serán Deportes Antofagasta y Cobreloa, equipos que se verán las caras a partir de las 19:00 horas del próximo viernes en el estadio Calvo y Bascuñán.
La jornada seguirá el sábado con cuatro cotejos, destacando el clásico del Norte Grande entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, agendado para las 20:30 en el estadio Tierra de Campeones.
Por último, el domingo primero de febrero tendrá tres compromisos, donde el más llamativo es el derbi de la Región del Maule entre Curicó Unido y Rangers, fijado para las 20:30 en el estadio Joaquín Muñoz.
La segunda fecha, en tanto, se desarrollará entre el sábado 7 y el domingo 8 con los clubes invirtiendo sus localías.
Viernes 30 de enero
- Deportes Antofagasta vs. Cobreloa, 19:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán
Sábado 31 de enero
- Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco, 18:00 horas, estadio Chinquihue
- Deportes Copiapó vs. San Luis de Quillota, 20:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla
- Deportes Santa Cruz vs. Magallanes, 20:00 horas, estadio Joaquín Muñoz García
- Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica, 20:30 horas, estadio Tierra de Campeones
Domingo 1 de febrero
- Deportes Recoleta vs. Unión Española, 18:00 horas, estadio Municipal Leonel Sánchez
- Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas, estadio Municipal de San Felipe
- Curicó Unido vs. Rangers de Talca, 20:30 horas, Estadio Joaquín Muñoz García
Sábado 7 de febrero
- Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt, 18:00 horas, estadio Germán Becker
- Magallanes vs. Deportes Santa Cruz, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo
- Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe, 19:00 horas, estadio Elías Figueroa
- San Luis vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas, estadio Lucio Fariña
- San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 20:30 horas, estadio Carlos Dittborn
Domingo 8 de febrero
- Rangers vs. Curicó Unido, 18:00 horas, estadio Fiscal de Talca
- Unión Española vs. Deportes Recoleta, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida
- Cobreloa vs. Deportes Antofagasta, 19:00 horas, estadio Zorros del Desierto
Zona Norte
Grupo A
- San Marcos
- Deportes Iquique
- Coquimbo Unido
- Deportes Limache
Grupo B
- Universidad Católica
- Deportes Copiapó
- San Luis de Quillota
- Everton
Grupo C
- Deportes Antofagasta
- Cobreloa
- Cobresal
- Deportes La Serena
Grupo D
- Universidad de Chile
- Unión San Felipe
- Santiago Wanderers
- Unión La Calera
Zona Sur
Grupo E
- Colo-Colo
- Deportes Recoleta
- Unión Española
- O’Higgins
Grupo F
- Rangers
- Curicó Unido
- Ñublense
- Universidad de Concepción
Grupo G
- Deportes Santa Cruz
- Magallanes
- Palestino
- Audax Italiano
Grupo H
- Deportes Temuco
- Deportes Puerto Montt
- Huachipato
- Deportes Concepción
PURANOTICIA