ANFP dio a conocer la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026

Los encargados de dar el vamos a la edición 2026 del torneo serán Deportes Antofagasta y Cobreloa, equipos que se verán las caras a partir de las 19:00 horas del próximo viernes en el estadio Calvo y Bascuñán.

Jueves 22 de enero de 2026 21:09
PRIMERA FECHA COPA CHILE
SEGUNDA FECHA COPA CHILE
GRUPOS

La ANFP confirmó la programación para las dos primeras fechas de la Copa Chile, la cual arrancará de forma paralela a la liga de Primera, pero solamente con elencos del Ascenso.

Los encargados de dar el vamos a la edición 2026 del torneo serán Deportes Antofagasta y Cobreloa, equipos que se verán las caras a partir de las 19:00 horas del próximo viernes en el estadio Calvo y Bascuñán.

La jornada seguirá el sábado con cuatro cotejos, destacando el clásico del Norte Grande entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, agendado para las 20:30 en el estadio Tierra de Campeones.

Por último, el domingo primero de febrero tendrá tres compromisos, donde el más llamativo es el derbi de la Región del Maule entre Curicó Unido y Rangers, fijado para las 20:30 en el estadio Joaquín Muñoz.

La segunda fecha, en tanto, se desarrollará entre el sábado 7 y el domingo 8 con los clubes invirtiendo sus localías.

PRIMERA FECHA COPA CHILE

Viernes 30 de enero

  • Deportes Antofagasta vs. Cobreloa, 19:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán

Sábado 31 de enero

  • Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco, 18:00 horas, estadio Chinquihue
  • Deportes Copiapó vs. San Luis de Quillota, 20:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla
  • Deportes Santa Cruz vs. Magallanes, 20:00 horas, estadio Joaquín Muñoz García
  • Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica, 20:30 horas, estadio Tierra de Campeones

Domingo 1 de febrero

  • Deportes Recoleta vs. Unión Española, 18:00 horas, estadio Municipal Leonel Sánchez
  • Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas, estadio Municipal de San Felipe
  • Curicó Unido vs. Rangers de Talca, 20:30 horas, Estadio Joaquín Muñoz García

SEGUNDA FECHA COPA CHILE

Sábado 7 de febrero

  • Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt, 18:00 horas, estadio Germán Becker
  • Magallanes vs. Deportes Santa Cruz, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo
  • Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe, 19:00 horas, estadio Elías Figueroa
  • San Luis vs. Deportes Copiapó, 20:00 horas, estadio Lucio Fariña
  • San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 20:30 horas, estadio Carlos Dittborn

Domingo 8 de febrero

  • Rangers vs. Curicó Unido, 18:00 horas, estadio Fiscal de Talca
  • Unión Española vs. Deportes Recoleta, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida
  • Cobreloa vs. Deportes Antofagasta, 19:00 horas, estadio Zorros del Desierto

GRUPOS

Zona Norte

Grupo A

  • San Marcos
  • Deportes Iquique
  • Coquimbo Unido
  • Deportes Limache

Grupo B

  • Universidad Católica
  • Deportes Copiapó
  • San Luis de Quillota
  • Everton

Grupo C

  • Deportes Antofagasta
  • Cobreloa
  • Cobresal
  • Deportes La Serena

Grupo D

  • Universidad de Chile
  • Unión San Felipe
  • Santiago Wanderers
  • Unión La Calera

Zona Sur

Grupo E

  • Colo-Colo
  • Deportes Recoleta
  • Unión Española
  • O’Higgins

Grupo F

  • Rangers
  • Curicó Unido
  • Ñublense
  • Universidad de Concepción

Grupo G

  • Deportes Santa Cruz
  • Magallanes
  • Palestino
  • Audax Italiano

Grupo H

  • Deportes Temuco
  • Deportes Puerto Montt
  • Huachipato
  • Deportes Concepción

