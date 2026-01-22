ANFP dio a conocer la programación de las dos primeras fechas de las Copa Chile 2026

La ANFP confirmó la programación para las dos primeras fechas de la Copa Chile, la cual arrancará de forma paralela a la liga de Primera, pero solamente con elencos del Ascenso.

Los encargados de dar el vamos a la edición 2026 del torneo serán Deportes Antofagasta y Cobreloa, equipos que se verán las caras a partir de las 19:00 horas del próximo viernes en el estadio Calvo y Bascuñán.

La jornada seguirá el sábado con cuatro cotejos, destacando el clásico del Norte Grande entre Deportes Iquique y San Marcos de Arica, agendado para las 20:30 en el estadio Tierra de Campeones.

Por último, el domingo primero de febrero tendrá tres compromisos, donde el más llamativo es el derbi de la Región del Maule entre Curicó Unido y Rangers, fijado para las 20:30 en el estadio Joaquín Muñoz.

La segunda fecha, en tanto, se desarrollará entre el sábado 7 y el domingo 8 con los clubes invirtiendo sus localías.

PRIMERA FECHA COPA CHILE

Viernes 30 de enero

Deportes Antofagasta vs. Cobreloa, 19:00 horas, estadio Calvo y Bascuñán

Sábado 31 de enero

Deportes Puerto Montt vs. Deportes Temuco , 18:00 horas, estadio Chinquihue

, 18:00 horas, estadio Chinquihue Deportes Copiapó vs. San Luis de Quillota , 20:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla

, 20:00 horas, estadio Luis Valenzuela Hermosilla Deportes Santa Cruz vs. Magallanes , 20:00 horas, estadio Joaquín Muñoz García

, 20:00 horas, estadio Joaquín Muñoz García Deportes Iquique vs. San Marcos de Arica, 20:30 horas, estadio Tierra de Campeones

Domingo 1 de febrero

Deportes Recoleta vs. Unión Española , 18:00 horas, estadio Municipal Leonel Sánchez

, 18:00 horas, estadio Municipal Leonel Sánchez Unión San Felipe vs. Santiago Wanderers , 18:00 horas, estadio Municipal de San Felipe

, 18:00 horas, estadio Municipal de San Felipe Curicó Unido vs. Rangers de Talca, 20:30 horas, Estadio Joaquín Muñoz García

SEGUNDA FECHA COPA CHILE

Sábado 7 de febrero

Deportes Temuco vs. Deportes Puerto Montt , 18:00 horas, estadio Germán Becker

, 18:00 horas, estadio Germán Becker Magallanes vs. Deportes Santa Cruz , 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo

, 18:00 horas, estadio Municipal de San Bernardo Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe , 19:00 horas, estadio Elías Figueroa

, 19:00 horas, estadio Elías Figueroa San Luis vs. Deportes Copiapó , 20:00 horas, estadio Lucio Fariña

, 20:00 horas, estadio Lucio Fariña San Marcos de Arica vs. Deportes Iquique, 20:30 horas, estadio Carlos Dittborn

Domingo 8 de febrero

Rangers vs. Curicó Unido, 18:00 horas, estadio Fiscal de Talca

Unión Española vs. Deportes Recoleta, 18:00 horas, estadio Bicentenario de La Florida

Cobreloa vs. Deportes Antofagasta, 19:00 horas, estadio Zorros del Desierto

GRUPOS

Zona Norte



Grupo A

San Marcos

Deportes Iquique

Coquimbo Unido

Deportes Limache

Grupo B

Universidad Católica

Deportes Copiapó

San Luis de Quillota

Everton

Grupo C

Deportes Antofagasta

Cobreloa

Cobresal

Deportes La Serena

Grupo D

Universidad de Chile

Unión San Felipe

Santiago Wanderers

Unión La Calera

Zona Sur

Grupo E

Colo-Colo

Deportes Recoleta

Unión Española

O’Higgins

Grupo F

Rangers

Curicó Unido

Ñublense

Universidad de Concepción

Grupo G

Deportes Santa Cruz

Magallanes

Palestino

Audax Italiano

Grupo H

Deportes Temuco

Deportes Puerto Montt

Huachipato

Deportes Concepción

