ANFP defiende filtro para la adquisición de entradas para la Supercopa: "Queremos el fútbol, no a los delincuentes"

Cuando todo parecía listo y dispuesto para la realización de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile el domingo 14 de septiembre, el particular filtro propuesto por la ANFP para la venta de entradas a despertado una polémica.

El ente rector del fútbol chileno dispondrá de tickets únicamente para personas vinculadas directamente a los equipos involucrados y a fanáticos mayores de 55 años -sin importar el club al que sigan- que estén inscritos en el registro nacional de hinchas.

En conversación con radio ADN, el gerente de Operaciones y Seguridad de la ANFP, Felipe de Pablo, explicó que "queremos el fútbol, no queremos a los delincuentes. Lo ha dicho también la autoridad y con ello lo trabajamos en conjunto. Creo que tomar decisiones de cómo organizar son las maneras en que debemos mirar nuevamente el fútbol".

En la misma línea, el funcionario apuntó que "en la formalidad lo vamos a anunciar el día lunes. Estamos trabajando en los últimos detalles de las bases de datos y esperamos que las personas que estén disponibles para la compra nos puedan acompañar".

Con respecto al despliegue que se realizará en las inmediaciones del estadio Santa Laura, De Pablo detalló que "estamos elevando el estándar de seguridad para dar tranquilidad no solo a las personas que van a asistir, también a la gente que vive alrededor. Le solicitamos a la Municipalidad de Independencia que nos enviara la base de datos de los vecinos que viven alrededor del estadio para tener ingresos diferenciados con ellos".

Lo anterior, a su juicio, garantiza "también que ellos puedan ser parte de un evento y no que queden aislados en sus casas. También vamos a trabajar en conjunto con Unión Española, porque ellos tienen el día anterior un partido importante con Audax Italiano".

Por último, el personero aseguró que tendrán una reunión con Metro para estar al tanto de los desmanes que se produzcan en las estaciones y aplicar derecho de admisión a los responsables. "Yo sé que es difícil, pero para tomar decisiones difíciles como esta y poder garantizar seguridad en un espectáculo, hay que tomar medidas que no se habían tomado antes", finalizó.

