ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera: un partido todavía no tiene estadio definido

Si bien se debe disputar la fecha 26, la cual arrancará este viernes y terminará el lunes, ya se conoce la programación de la siguiente jornada de la Liga de Primera.

Es que este jueves, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a través del sitio web Campeonato Chileno, confirmó la agenda de la fecha 27 del certamen, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.

Entre los cotejos que resaltan están el del líder Colo-Colo, que visitará a Ñublense, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Universidad de Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

15:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino , estadio La Portada.

, estadio La Portada. 17:30 horas, Everton vs. Deportes Concepción, estadio Sausalito.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

12:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido , estadio Bicentenario de La Florida.

, estadio Bicentenario de La Florida. 15:00 horas, Ñublense vs. Colo-Colo , estadio Nelson Oyarzún.

, estadio Nelson Oyarzún. 17:30 horas, Unión La Calera vs. Huachipato , estadio Nicolás Chahuán.

, estadio Nicolás Chahuán. 20:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Limache, Claro Arena.

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio por confirmar.

PURANOTICIA