ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera: un partido todavía no tiene estadio definido

Destacan los duelos donde Colo-Colo visitará a Ñublense, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.
Si bien se debe disputar la fecha 26, la cual arrancará este viernes y terminará el lunes, ya se conoce la programación de la siguiente jornada de la Liga de Primera.
Es que este jueves, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a través del sitio web Campeonato Chileno, confirmó la agenda de la fecha 27 del certamen, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.
Entre los cotejos que resaltan están el del líder Colo-Colo, que visitará a Ñublense, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.
JUEVES 5 DE NOVIEMBRE
SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE
DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE
LUNES 9 DE NOVIEMBRE
20:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio por confirmar.
PURANOTICIA