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ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera: un partido todavía no tiene estadio definido

ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera: un partido todavía no tiene estadio definido

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Destacan los duelos donde Colo-Colo visitará a Ñublense, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.

ANFP confirmó la programación para la fecha 27 de la Liga de Primera: un partido todavía no tiene estadio definido
Jueves 29 de octubre de 2026 16:45
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PROGRAMACIÓN COMPLETA

Si bien se debe disputar la fecha 26, la cual arrancará este viernes y terminará el lunes, ya se conoce la programación de la siguiente jornada de la Liga de Primera.

Es que este jueves, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), a través del sitio web Campeonato Chileno, confirmó la agenda de la fecha 27 del certamen, con intensas peleas en diversas zonas de la tabla.

Entre los cotejos que resaltan están el del líder Colo-Colo, que visitará a Ñublense, mientras que Universidad Católica y Universidad de Chile recibirán a Deportes Limache y Cobresal, respectivamente.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

JUEVES 5 DE NOVIEMBRE

  • 20:00 horas, Universidad de Concepción vs. O'Higgins, estadio Ester Roa.

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE

  • 15:00 horas, Deportes La Serena vs. Palestino, estadio La Portada.
  • 17:30 horas, Everton vs. Deportes Concepción, estadio Sausalito.

DOMINGO 8 DE NOVIEMBRE

  • 12:30 horas, Audax Italiano vs. Coquimbo Unido, estadio Bicentenario de La Florida.
  • 15:00 horas, Ñublense vs. Colo-Colo, estadio Nelson Oyarzún.
  • 17:30 horas, Unión La Calera vs. Huachipato, estadio Nicolás Chahuán.
  • 20:00 horas, Universidad Católica vs. Deportes Limache, Claro Arena.

LUNES 9 DE NOVIEMBRE

20:00 horas, Universidad de Chile vs. Cobresal, estadio por confirmar.

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