ANFP confirma reprogramación y cambio de localía para el partido entre D. Concepción ante O'Higgins

Este viernes se comenzará a disputar la primera fecha de La Liga de Primera y ya hay una modificación de un partido del certamen.

Se trata del duelo entre Deportes Concepción y O'Higgins, el cual originalmente estaba programado para disputarse este domingo 1 de febrero a las 12:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) confirmó a través de su sitio web que se decidió invertir la localía del cotejo, debido a los incendios forestales que afectan a la región del Biobío.

De esta manera, ahora el encuentro entre penquistas y celestes se jugará el lunes 2 de febrero en el estadio El Teniente de Rancagua a las 20:30 horas.

PURANOTICIA