ANFP confirma que Chile disputará dos amistosos ante Colombia por la fecha FIFA de noviembre

Mientras la Selección chilena se alista para su gira de amistosos en Norteamérica, la ANFP informó sobre los partidos de la Roja para la fecha FIFA de noviembre, la última del calendario.

En el undécimo mes del año, el elenco nacional se verá las caras con su símil de Colombia en encuentros de ida y vuelta.

La acción arrancará el viernes 13 con los pupilos de Nicolás Córdova visitando al cuadro "cafetalero" en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Luego, específicamente el martes 17, el "Equipo de Todos" oficiará de local en el estadio Nacional para recibir a la "Tricolor".

Consignar que la última vez que Chile enfrentó a Colombia fue en octubre de 2024, cayendo por un inapelable 4-0 en el marco de las Clasificatorias para la Copa del Mundo celebrada este año.

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