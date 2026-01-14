ANFP confirma programación para los partidos de la Supercopa en el estadio Sausalito

Luego de varios días donde reinó la incertidumbre, finalmente este miércoles la ANFP confirmó la programación para los duelos de la Supercopa, ratificando además su realización en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

La acción partirá el martes 20 a las 19:00 horas con el pleito entre el campeón de la Copa Chile, Huachipato, y el subcampeón de la Liga de Primera, Universidad Católica.

Al día siguiente, también en el mismo horario, se verán las caras el monarca del Campeonato Nacional, Coquimbo Unido, con Deportes Limache, elenco que perdió la definición de la copa ante los acereros.

Los equipos que resulten victoriosos de estos cruces medirán fuerzas en la gran final del certamen fijada para el domingo 25 a las 19:00 horas.

Cabe mencionar que de los elencos participantes, solo el cuadro "cruzado" ha levantado el trofeo, igualando el registro de Colo-Colo con cuatro títulos cada uno.

(Imagen: @campeonatochi)

PURANOTICIA