ANFP confirma programación para la final de la liguilla de Ascenso entre D. Concepción y Cobreloa

El domingo se definieron los finalistas de la liguilla del ascenso de la Primera B. Cobreloa y Deportes Concepción lucharán por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.

Los loínos dieron vuelta la llave ante San Marcos de Arica al golear por 3-0, mientras que los penquistas dejaron en el camino a Deportes Copiapó, subcampeón de la categoría.

La ida de la final se disputará este miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. En tanto, la vuelta se desarrollará el domingo 7 de diciembre, a las 201:15 en el Zorros del Desierto.

PROGRAMACIÓN

Ida - Miércoles 3 de diciembre

20:00 horas, Deportes Concepción vs. Cobreloa, estadio Ester Roa Rebolledo.

Vuelta - Domingo 7 de diciembre

20:15 horas, Cobreloa vs. Deportes Concepción, estadio Zorros del Desierto.

PURANOTICIA