ANFP confirma programación para la final de la liguilla de Ascenso entre D. Concepción y Cobreloa

El domingo se definieron los finalistas de la liguilla del ascenso de la Primera B. Cobreloa y Deportes Concepción lucharán por el segundo cupo a la Primera División del fútbol chileno.
Los loínos dieron vuelta la llave ante San Marcos de Arica al golear por 3-0, mientras que los penquistas dejaron en el camino a Deportes Copiapó, subcampeón de la categoría.
La ida de la final se disputará este miércoles 3 de diciembre, a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. En tanto, la vuelta se desarrollará el domingo 7 de diciembre, a las 201:15 en el Zorros del Desierto.
Ida - Miércoles 3 de diciembre
Vuelta - Domingo 7 de diciembre
