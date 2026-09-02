ANFP confirma fecha para reanudar el suspendido partido entre Coquimbo y Huachipato

La ANFP tomó una decisión respecto de lo que pasará con los 22 minutos restantes del partido que disputaron el domingo pasado Coquimbo Unido y Huachipato en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el cual fue detenido por incidentes provocados por la barra "pirata".

Según lo informado en el sitio oficial del torneo, el duelo se reanudará el miércoles 16 del presente mes a contar de las 18:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.

Cabe recordar que en su informe, el árbitro Nicolás Gamboa acusó que alrededor de cuatro bombas de ruido fueron lanzadas desde la galería norte e impactaron en el portero acerero Christian Bravo, quien tuvo que ser trasladado hasta un centro médico de la Cuarta Región.

Consignar además que al momento de suspender el cotejo, el elenco siderúrgico iba ganando por la cuenta mínima gracias a un gol de Sergio Núñez.

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