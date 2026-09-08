ANFP amplía denuncia contra San Marcos de Arica y pide que se proponga su desafiliación

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) amplió la denuncia en contra de San Marcos de Arica por graves irregularidades en cuatro de sus declaraciones de capital, las cuales no se condicen con lo informado en sus estados financieros.

La acusación emanada desde el ente rector del balompié criollo apunta a documentos que presentó el cuadro ariqueño en octubre de 2024 y abril, julio y octubre de 2025, donde aseguraban que tenían capital de funcionamiento positivo, según consigna La Tercera.

El septiembre de 2024, por ejemplo, los nortinos declararon activos por $ 2.929 millones y pasivos por $ 1.941 millones, dejando un saldo a favor de $988 millones. No obstante, en sus estados financieros de diciembre de dicho año manifestaron activos por $710 millones y pasivos por $2.599 millones, dejando un monto negativo de $1.889 millones.

Sin embargo, lo más complejo ocurrió en 2025, ya que de acuerdo a la denuncia "las declaraciones sobrestimaron los activos en aproximadamente M$1.900.000 y subestimaron los pasivos en aproximadamente M$1.940.000, en ambos casos respecto del mismo ejercicio. La declaración de septiembre de 2025 informó un capital de funcionamiento positivo de M$904.440, frente a un patrimonio auditado negativo de M$(2.909.444): una diferencia de M$3.813.884".

A raíz de esta situación, desde Quilín plantearon que se trataría de documentación falsa, imputándole al club un incumplimiento grave y reiterado de los estatutos, solicitando al Tribunal de Disciplina que se proponga su desafiliación ante el Consejo de Presidentes o, en su defecto, una multa que oscile entre las mil y dos mil UF.

Incluso, amparándose en la premisa de que el elenco "santo" habría incurrido en la presentación de "documentación adulterada" y no de "documentación falsa", se pidió el descenso del equipo a la categoría inmediatamente inferior (Segunda División Profesional) al término de la temporada.

"La ANFP señala además que el 27 de julio de 2026 pidió explicaciones a San Marcos de Arica por las diferencias entre sus declaraciones y los estados financieros, solicitando antecedentes que permitieran explicar los montos. Según la denuncia, el club no respondió dentro del plazo establecido, que era el 3 de agosto", agregaron desde el citado medio.

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