ANFP amonesta a la U. de Concepción por indumentaria de Cecilio Waterman tras jugar como arquero ante la U

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió la denuncia en contra de Universidad de Concepción por una infracción relacionada a la indumentaria de Cecilio Waterman, en el partido disputado ante Universidad de Chile.

En dicha oportunidad, el delantero panameño tuvo que pararse bajo los tres tubos debido a la expulsión del portero Jorge Broun, pero lo hizo portando la misma camiseta que tenía el guardameta argentino.

"Tras la expulsión del guardameta Jorge Broun, el jugador Cecilio Waterman asumió la posición de guardameta en Universidad de Concepción. Para desempeñar dicha función, utilizó la misma camiseta que había utilizado el guardameta expulsado Jorge Broun, manteniendo por tanto su número e identificación, en lugar de utilizar una camiseta de guardameta sin número ni identificación, conforme a lo establecido en el artículo 35 de las Bases del Campeonato", detalló el árbitro Diego Flores en su informe.

Frente a esta situación, el Tribunal decidió en su audiencia celebrara este martes, amonestar al elenco forero, descartando así cualquier tipo de sanción deportiva.

Cabe recordar que la UDEC marcha en la 14ª ubicación en la Liga de Primera con 22 puntos, uno por arriba de la zona de descenso.

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