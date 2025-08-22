ANFP acoge solicitud y suspende el partido de la U. de Chile ante Everton en el estadio Nacional

La ANFP dio su visto bueno para la solicitud de Universidad de Chile y suspendió el encuentro que debían disputar ante Everton, en el marco de la fecha 21 de la Liga de Primera.

El enfrentamiento entre azules y "ruleteros", pactado inicialmente para las 15:00 horas de este domingo en el estadio Nacional, aparece ahora como "partido pospuesto" en el sitio oficial del torneo.

Cabe recordar que esta medida se tomó luego de que el presidente de Azul Azul, Michael Clark, pidiera que se aplazara el pleito debido a la afectación que sufrió el plantel tras los graves incidentes que se produjeron en el choque del miércoles entre el "Romántico Viajero" e Independiente de Avellaneda por Copa Sudamericana.

"Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido de parte de ellos, así como otros clubes del fútbol chileno y otros inmemorables clubes de todo el mundo que han solidarizado con nosotros", manifestó el mandamás de la U en una declaración pública que emitió previo a la decisión que tomó el ente rector del fútbol chileno.

