Anderson Daronco dirigíra el partido de ida entre U. de Chile y Lanús por la Copa Sudamericana

Conmebol dio a conocer el nombre del árbitro que estará encargado de impartir justicia en el partido de ida entre Universidad de Chile y Lanús, en el marco de las semifinales de Copa Sudamericana.

El elegido por el ente rector del fútbol en la región fue el brasileño Anderson Daronco, quien tendrá a sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Boschilia como asistentes y a Rafael Klein como cuarto colegiado.

Por su parte, Rodolpho Toski estará al mando del VAR acompañado de los también brasileños Pablo Goncalves y Rodrigo Correa.

Cabe recordar que Daronco ya dirigió a la U este año y fue precisamente en Copa Sudamericana, cuando los universitarios vencieron a Independiente de Avellaneda en el primer duelo de los octavos de final.

