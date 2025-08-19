Ampuero cree que la UC se hará fuerte de local por el pasto sintético del Claro Arena: "Estaremos más cómodos que el rival"

En Universidad Católica ya se frotan las manos con la inauguración del Claro Arena. Es que el renovado estadio tendrá este sábado su anhelado estreno, cuando los "cruzados" reciban a Unión Española por la 21ª fecha de la Liga de Primera.

La gran novedad es que el campo del nuevo recinto cuenta con pasto sintético, y en el plantel del conjunto de la franja creen que será beneficioso y podría ser una ventaja ante los rivales, tal como lo manifestó Branco Ampuero.

"Para allá apuntamos, entre más entrenemos en esa cancha será más beneficioso para nosotros. Llevamos cinco o seis entrenamiento ya, y si bien no es garantía para sacar ventaja, sí en esos pequeños detalles estaremos más cómodos que el rival obviamente, como el bote y la velocidad del balón", expresó el zaguero en conferencia de prensa.

Además, el ex Deportes Antofagasta añadió: "Esta semana también iremos dos días a entrenar ahí. Para allá apunta el club, queremos sacar la mayor ventaja en nuestra casa. Si antes era de pasto natural y teníamos un alto porcentaje de victorias, esperamos que ahora sea aún mayor".

Sobre la irregular temporada, la cual los tiene en el quinto lugar, todavía lejos de puestos de Copa Libertadores, el defensor sostuvo: "Creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, pero ganar el partido del sábado es importante tanto para el crecimiento personal como para el equipo. No nos sirve de nada haber ganado (a Colo-Colo) si no somos capaces de ser sólidos en la vuelta a nuestra cancha".

Por último, dijo no confiarse del mal momento del elenco hispano, que marcha en el penúltimo lugar de la tabla: "Viene siendo un equipo que está en puesto de descenso hace bastante tiempo. Es un club importante en la liga, y hoy por hoy, necesita mucho de esos puntos".

