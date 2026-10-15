Ampuero aborda la recta final del Campeonato en la UC y dice "lo más relevante es ganar el partido que viene con U. La Calera"

Tras ver suspendido su partido del fin de semana pasado ante Audax Italiano en el Claro Arena, debido al aluvión que afectó al sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, Universidad Católica ya completará un mes sin disputar partidos oficiales.

Los "cruzados" volverán recién a la acción el próximo domingo 25 de octubre, cuando enfrenten precisamente al último rival que enfrentaron oficialmente. Será Unión La Calera, el cuadro que los eliminó sorpresivamente en los octavos de final de Copa Chile.

Sin embargo, el defensa Branco Ampuerto le restó mayor importancia al largo periodo sin jugar por parte del conjunto de la franja, al expresar: "Es algo poco habitual, con la contingencia que hemos visto todos, con estos problemas climáticos y de acceso al club. Es por fuerza mayor y se entiende obviamente, el parate ha sido largo para nosotros. Hemos tenido la oportunidad también de reintegrar a un par de jugadores que venían con problemas físicos, yo mismo estoy saliendo de la operación del tobillo, así que por ese lado es positivo. Este último mes y medio va a ser muy intenso para nosotros, todos se van a estar jugando posiciones de Copa, por salir campeón, de descenso, así que estamos mentalizados y conscientes de lo que nos estamos jugando".

"Veníamos consiguiendo resultados en el torneo local, pese a que quedamos fuera de Copa Chile, pero obviamente te afecta un poco porque vienes con un envión de resultados positivos. Yo no lo veo tan negativo, siento que el equipo, si bien no ha jugado, las prácticas de fútbol han sido muy intensas, le permite al 'profe' también buscar variables y a los mismos jugadores competir por un lugar. Va a tener más jugadores a disposición, así que eso le hace muy bien al equipo", agregó el zaguero.

Además, manifestó su confianza de todavía dar pelea a Colo-Colo y Universidad de Chile en la parte alta del Campeonato: "Estamos al tanto de lo que pasó, de lo que sucedió con los demás rivales, pero lo más importante es ganar el partido que viene ahora con Calera. Estamos peleando puestos de avanzada. Quedan todavía 21 puntos para nosotros, asi que estamos esperanzados de hacer lo mejor. Yo te puedo pronosticar muchos resultados o tener mucho deseo de ganar los clásicos, pero siempre lo más importante el partido que viene".

Sobre los "cementeros", el defensor señaló que "es un rival duro, que está peleando el descenso, en su cancha, así que esperamos contar con la máxima cantidad de jugadores para ir allá y ganar los tres puntos".

Sobre el todavía tener que enfrentar a albos y azules, sostuvo: "No veo ninguna ventaja, somos un equipo grande, podemos ganar de local o visita, se nos vienen partidos muy interesantes, todos valen lo mismo, obviamente los clásicos son relevantes porque quedan en la historia, pero hay que estar a tono en los siete partidos que nos quedan. Nuestro único foco es ir a Calera y quedarnos con los tres puntos, empezar a sumar y ver qué pasa en la próxima fecha".

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