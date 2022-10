Amor quiere que Quinteros siga en Colo-Colo: "Ojalá el proyecto 2023 esté con él, es quien más nos conoce"

Tras sellar la anhelada estrella 33 de su historia, Colo-Colo volvió a los entrenamientos de cara al duelo de este domingo ante O'Higgins en el estadio Monumental, donde el "cacique" recibirá el trofeo de campeón que no se le entregó en el Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo por decisión de las autoridades.

En el retorno a los trabajos, el defensa Emiliano Amor se refirió a las dudas que existen sobre la continuidad del técnico Gustavo Quinteros, quien es pretendido por Independiente de Avellaneda para reemplazar en la banca a Julio César Falcioni.

En ese sentido, el zaguero argentino expresó en conferencia de prensa: "Sabemos que Gustavo es gran DT, aportó, exigió y enseñó muchos. Nos sigue exigiendo, hoy el entrenamiento fue fuerte, intenso, igual que el profe. No te deja relajarte, ni siendo campeones. Ojalá el proyecto 2023 esté con él, es quien más nos conoce y que siga aportando. Todo el grupo quiere que siga. No depende de mí, ojalá siga el proyecto con él".

"Quinteros tiene un gran porcentaje de responsabilidad en lo que pasa. Yo hablé con él, le dije que quería venir a jugar partidos importantes, me dio la confianza desde el primer minuto. Muchos chicos que ya estaban les sacó lo mejor, como Gabi Suazo que lo pasó mal y aunque no lo viví, me contaron y hoy es uno de los mejores de Chile. Se lo ganó con trabajo y humildad", añadió.

Además, sobre las incorporaciones, agregó: "Morón (gerente deportivo de Blanco y Negro) ya habla con Gustavo y se encargarán de los refuerzos, de ver las zonas, nosotros solamente debemos mejorar como grupo. Estamos unidos, integrar a los que lleguen como lo hicieron conmigo. Colo-Colo te exige todos los días, aun siendo campeón ya estamos pensando en el próximo año tres días después. Hay que jugar seriamente los últimos dos partidos, los amistosos con Betis, la pretemporada, Supercopa. Hay que meterse en lo que viene".

