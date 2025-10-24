Amor ante polémica por día extra de descanso que tuvo Colo-Colo afirma que "el cuerpo técnico tiene las cosas muy claras"

Emiliano Amor salió al paso de la polémica que se generó esta semana luego de que el técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, le diera un día extra de descanso al plantel tras la derrota ante Coquimbo Unido, volviendo a los entrenamientos recién durante el miércoles.

En conferencia de prensa, el defensor partió señalando ante los medios que "entiendo que la caja de resonancia es muy fuerte, que cualquier detalle para bien o para mal va a sonar en todos lados".

Asimismo, planteó que al margen de los cuestionamientos "el cuerpo técnico tiene las cosas muy claras, muy claras y saben los días que tenemos que entrenar para llegar muy bien al fin de semana, porque también nos va entrenando todos los días. Tiene una a una planificación ordenada".

"Saben cuándo hacer potencia, saben cuándo hacer físico, cuándo hacer fútbol, cuando ya después el día anterior bajar las cargas. Entonces ya se armaron un plan de trabajo que nosotros acatamos lo mejor posible", complementó el zaguero.

Para cerrar sobre este tema, el argentino-sirio subrayó que "nos va nos va a ir muy bien porque veo ya, muchos cambios en dentro de la cancha, siendo protagonista, presionando arriba, lo que sí el desafío de ahora hasta fin de año, además de estar en una en alguna copa, es mantener la mayor cantidad de partidos y minutos".

Consultado sobre su futuro una vez que concluya su contrato en diciembre, el experimentado futbolista indicó que "con mi familia estamos muy contentos acá, estamos ya establecidos. Estamos tranquilos, estamos cómodos, pero queremos seguir con muchos más desafíos. Creo que me gustaría (continuar) y a mi familia nos gustaría quedarnos. Ya veremos cómo prosigue todo".

Por último, Amor puntualizó que "lo importante es el día a día. He hablado con el con el técnico y me ha marcado mucho eso que viva el día a día, que no me preocupe por el lo del término del contrato, sino que de lo mejor. Así que intento hacer lo mejor posible de día a día, estar presente y no preocuparme lo que va a pasar en diciembre".

